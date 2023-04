Franz Kraler | la via del lusso sensoriale | nel cuore di Bolzano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pambianconews : Il luxury retailer Franz Kraler inaugura una nuova boutique a Bolzano -

Rientra in un progetto di riqualificazione di un angolo del centro storico di Bolzano la nuova boutique diall'interno di Palais Campofranco, in via della Mostra 1 all'angolo con piazza Walther. Una destinazione per gli amanti del lusso - con marchi come Fendi , Valentino , Gucci e Christian ...Palais Campofranco ospiterà la nuova boutique dell'insegna cosmopolitache porterà, in città, il lusso firmato dalle grandi griffe della moda internazionale. L'edificio, di via della mostra 1 all'angolo con Piazza Walther rientra nel progetto di ...... è stata la visita alla mostra delle iconiche copertine dal 1940 ad oggi della rivista internazionale Harper's Bazaar, allestita pressoin Corso Italia. Nella classifica delle prove ...

NUOVA BOUTIQUE A BOLZANO: Franz Kraler: lusso, storia e ... fashionmagazine.it

Lo avevano già fatto in passato con le scuderie dell’imperatore asburgico Francesco Giuseppe a Dobbiaco, trasformandolo nel “castello della moda” e loro quartier generale. Ora Daniela e Franz Kraler h ...Si inaugura oggi, 13 aprile, una boutique in un edificio storico oggetto di una riqualificazione. Grazie all’intesa con Meta, luxury restaurant di Gunther Stecher, c’è spazio anche per la convivialità ...