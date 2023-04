La nostra intervista a Gianluca Vicari per- Il primo mostro d'Italia, dalla dedica al padre al peso di interpretare il ...Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1956, in una Bari agli albori del boom economico,, proveniente da una famiglia piccolo - borghese, compie la prima strage familiare nella storia ...Nella notte tra il 26 e il 27 Maggio 1956, in una Bari agli albori del boom economico,, proveniente da una famiglia piccolo - borghese, compie la prima strage familiare nella storia d'...

Franco Percoco, conoscete la storia del primo mostro d’Italia Vanity Fair Italia

Un true crime psicologico racconta la prima strage familiare italiana del Novecento. Nel maggio del 1956 Franco Percoco uccise i genitori e il fratello, ora un film ne ripercorre la vicenda ...Percoco - il primo Mostro d’Italia, la storia vera della strage familiare compiuta da Franco Percoco nel maggio del 1956. La clip in esclusiva. Dal 13 aprile in anteprima al cinema, in attesa dell’usc ...