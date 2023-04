Francia, ancora proteste contro la riforma delle pensioni. A Parigi assaltata la sede di Louis Vuitton (Di giovedì 13 aprile 2023) Francia ancora in fiamme contro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron che innalza l’età da 62 a 64 anni. Non si fermano le proteste in tutto il Paese: da Parigi a Marsiglia, Tolosa, Rennes. La nuova giornata di proteste, la dodicesima, con cortei in programma in tutta la Francia, giunge alla vigilia dell’atteso pronunciamento della Corte costituzionale. Tanto sulla riforma quanto sull’eventualità di un referendum. Domani, 14 aprile, il Consiglio costituzionale dovrà dire l’ultima parola sul controverso testo del governo. Che potrà essere convalidato o censurata, parzialmente o totalmente. pensioni, Parigi in fiamme ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023)in fiammelavoluta dal governo Macron che innalza l’età da 62 a 64 anni. Non si fermano lein tutto il Paese: daa Marsiglia, Tolosa, Rennes. La nuova giornata di, la dodicesima, con cortei in programma in tutta la, giunge alla vigilia dell’atteso pronunciamento della Corte costituzionale. Tanto sullaquanto sull’eventualità di un referendum. Domani, 14 aprile, il Consiglio costituzionale dovrà dire l’ultima parola sulverso testo del governo. Che potrà essere convalidato o censurata, parzialmente o totalmente.in fiamme ...

