Nuova giornata di protesta incontro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron. È il dodicesimo giorno di mobilitazione generale, alla vigilia della decisione del Consiglio costituzionale sul controverso testo ...A differenza di altri, come la, il Regno Unito o gli Stati Uniti, il vero tessuto economico ... Mentre Eni, seconda per ricavi, 44 miliardi due anni fa, è solo, con i suoi 31.495 ...La cerimonia, oltre a concludere laedizione, ha chiuso la mostra fotografica collettiva, ... da Lombardia, Veneto e Calabria; da, Canada, Ucraina e Argentina.

Francia, 12esima giornata di proteste contro la riforma pensioni ilmessaggero.it

Marsiglia (Francia), 13 apr. (askanews) – Nuova giornata di protesta in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron. È il dodicesimo giorno di mobilitazione generale, alla vigil ...SiPearl, realtà francese nata per dare all'Europa un processore indigeno per i supercomputer exascale, ha ricevuto un'importante mole di finanziamenti per portare il frutto del suo lavoro, Rhea, dal l ...