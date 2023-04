Francia, 12° sciopero generale contro la riforma delle pensioni: rifiuti davanti al Consiglio costituzionale. Manifestanti nella sede di LVMH (Di giovedì 13 aprile 2023) Dodicesima giornata di mobilitazione in tutto il Paese contro l’aumento dell’età pensionabile e non solo. Il 14 aprile è attesa la decisione del Consiglio costituzionale sulla decisione del governo di inserire la modifica nella legge di bilancio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Dodicesima giornata di mobilitazione in tutto il Paesel’aumento dell’età pensionabile e non solo. Il 14 aprile è attesa la decisione delsulla decisione del governo di inserire la modificalegge di bilancio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

