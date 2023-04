Francesco Pio ucciso a Mergellina, la sfida tra clan continua sui social: «Vi taglieremo la testa» (Di giovedì 13 aprile 2023) La sfida è andata avanti a colpi di TikTok, anche pochi minuti dopo la morte di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ammazzato senza una ragione da un proiettile vagante a Mergellina.... Leggi su ilmattino (Di giovedì 13 aprile 2023) Laè andata avanti a colpi di TikTok, anche pochi minuti dopo la morte diPio Maimone, il giovane pizzaiolo ammazzato senza una ragione da un proiettile vagante a....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gibellini_38585 : RT @kattolikamente: Pio XI su San Francesco. P.S.: E avrebbe preso a calci nel sedere chi ha introdotto la Pachamama in San Pietro. https:… - eterea_eterea : RT @kattolikamente: Pio XI su San Francesco. P.S.: E avrebbe preso a calci nel sedere chi ha introdotto la Pachamama in San Pietro. https:… - NapoliToday : #Cronaca Omicidio Francesco Pio, il Riesame conferma il carcere per il presunto killer - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Omicidio Checco Maimone, Francesco Pio Valda resta in carcere - EnfantProdige : @FreddieTee @Ilamaiunagioia Io ho letto cose come perchè La Chiesa non è intervenuta? Papa Francesco più volte si è… -