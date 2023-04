Francesca Fialdini, che cosa ha fatto ai capelli? Irriconoscibile, ecco il motivo del gesto estremo (Di giovedì 13 aprile 2023) Francesca Fialdini ha deciso di osare, tagliando ancora di più i capelli: la conduttrice ha spiegato il motivo di questo gesto. Francesca Fialdini è tornata sul piccolo schermo con un nuovo programma. Si intitola Ragazze ed è partito il 10 aprile 2023 su Rai 3. Il format racconta, attraverso delle interviste e testimonianze, episodi che sono accaduti nella storia italiana del ventesimo secolo dal punto di vista però di donne diverse per estrazione sociale, provenienza e istruzione. Francesca Fialdini, spiega il motivo del taglio ai capelli (credits: Ansa) grantennis toscanaLa conduttrice intervistata da DiPiù Tv ha raccontato che per questa stagione ci sarà una novità. Infatti le ragazze che vedremo ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 13 aprile 2023)ha deciso di osare, tagliando ancora di più i: la conduttrice ha spiegato ildi questoè tornata sul piccolo schermo con un nuovo programma. Si intitola Ragazze ed è partito il 10 aprile 2023 su Rai 3. Il format racconta, attraverso delle interviste e testimonianze, episodi che sono accaduti nella storia italiana del ventesimo secolo dal punto di vista però di donne diverse per estrazione sociale, provenienza e istruzione., spiega ildel taglio ai(credits: Ansa) grantennis toscanaLa conduttrice intervistata da DiPiù Tv ha raccontato che per questa stagione ci sarà una novità. Infatti le ragazze che vedremo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleMignardi : Francesca Fialdini protagonista sul magazine VOILÀ! Intervistata da Francesca D'Angelo. La conduttrice racconta pas… - ildenaro_it : A #FrancescaFialdini il #PremioElsaMorante per la #Comunicazione - SciscianoNotiz1 : #PremioElsaMorante 2023 per la Comunicazione a #FrancescaFialdini: Andrà alla nota conduttrice di Rai 1 la sezione… - volo731 : RT @RaiRadio2: «'Le Ragazze' ricorda a noi donne chi eravamo. Quali leggi scritte e non scritte c'erano negli anni '50. E gli atti di ribel… - Albinocontente4 : ?? Belve, choc in diretta Tv: 'Senza muta*nde, si vede tutto'. Ecco il v...Altro... -