FOTO- Quel tram chiamato desiderio che non piace a nessuno | nella metrò sediolini vuoti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutisi aspettava che l’attivazione della metropolitana leggera di Avellino si trasformasse subito in un “boom” di passeggeri, ma nemmeno che i mezzi messi su strada dopo oltre un ventennio rimanessero completamente, o quasi,. Sono passati dieci giorni esatti dalla partenza della prima corsa “storica” di alcune delle 12 filovie che, sempre per un ventennio, sono state parcheggiate ai box a causa dei ritardi nel compleamento del “nuovo” sistema di trasporto a basso impatto ambientale. Ed infatti uno dei primi dati emersi nei giorni scorsi, ha riguardato proprio una serie di guasti ad alcuni mezzi, nonostante gli stessi fossero stati anche oggetto di manutenzione con altri impegni di spesa per un progetto che complessivamente ha inghiottito più di 20 milioni di euro. Eloquenti lecircolate di ...