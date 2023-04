(Di giovedì 13 aprile 2023) Hakanto quest’oggi adcon il. L’infortunio subito nelle scorse settimane sembra superato, il turco rassicura tutti su Instagram con ledella giornata.– Ildi Hakanè prossimo. Con il Monza il turco potrebbe essere già inserito a partita in corsa da Simone Inzaghi, che si è posto l’obiettivo di riaverlo al 100% per il match con il Benfica. Il calciatore ha pubblicato su Instagram ledell’allenamento, il primo indopo l’infortunio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO – Calhanoglu torna ad allenarsi col gruppo, rientro vicino! - - infoiteconomia : FOTO - Calhanoglu pronto al rientro? Arriva un indizio social! - internewsit : FOTO - Calhanoglu pronto al rientro? Arriva un indizio social! - -

Turnover contro il Monza Questo giovedì si sono allenati tutti in gruppo, compresoche ... Dumfries, Barella, Brozovic, Mhikitaryan, Gosens; Correa, Lukaku FOTOGALLERY ©Getty %s...Milan - Empoli 0 - 0 FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %srimanenti Sport Champions, quarti ... Assenti certi Milan Skriniar in difesa e Hakana centrocampo IL CAMMINO EUROPEO DELL'...spero di poterlo avere già contro il Monza mentre per Skriniar forse ci vorrà qualcosina in più". Si va quindi verso la conferma dei titolari visti nelle ultime uscite, con Darmian nel ...

FOTO – Calhanoglu torna ad allenarsi col gruppo, rientro vicino! Inter-News.it

Hakan Calhanoglu accelera e può accorciare i tempi del rientro in squadra: il centrocampista turco dell'Inter, che durante Turchia-Croazia si era procurato una distrazione muscolare all'adduttore ...Allenamento in gruppo per Calhanoglu, recuperato in vista della gara di sabato contro il Monza (ore 20.45, diretta Sky Sport). Inzaghi pensa a 3/4 cambi. Skriniar verso il forfait anche per la gara di ...