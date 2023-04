Forza Szczesny | dolore improvviso al petto | esce in lacrime | ecco come sta

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 13 aprile 2023)maloredurante il match di Europa League tra la Juventus e lo Sporting Lisbona, grande paura. Tantissima paura per, il portiere della Juventus è uscito da Juventus-Sporting Lisbona. Permaloreper unal. L’estremo difensore dopo un’azione si è portato la mano aled ha accusato un, immediatamente sono intervenuti i medici. Il portiere è uscito inaccompagnato da staff medico e compagni di squadra. Immediatamente sono state controllate le funzioni vitali di, compreso un rapido controllo del battito cardiaco e sembrano non esserci complicazioni. Il portiere sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti già in ...