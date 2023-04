Fortnite 24.20: Via alla collaborazione con l’Attacco dei Giganti (Di giovedì 13 aprile 2023) Epic Games ha rilasciato il nuovo aggiornamento di Fortnite, il 24.20, dedicato all’Attacco dei Giganti. In questo nuovo aggiornamento sono state introdotte diverse novità, tra cui un nuovo evento a tempo limitato e numerose migliorie al gameplay. l’Attacco dei Giganti arriva in Fortnite Il nuovo evento a tempo limitato si chiama “Attacco dei Giganti” ed è ispirato all’omonima serie anime e manga. In questo evento i giocatori dovranno difendere la città dalle orde di Giganti che cercheranno di distruggere tutto ciò che incontreranno sulla loro strada. I giocatori dovranno cooperare tra loro e utilizzare le loro abilità per respingere l’Attacco dei Giganti e salvare la città. Inoltre, il nuovo aggiornamento ha ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 13 aprile 2023) Epic Games ha rilasciato il nuovo aggiornamento di, il 24.20, dedicato aldei. In questo nuovo aggiornamento sono state introdotte diverse novità, tra cui un nuovo evento a tempo limitato e numerose migliorie al gameplay.deiarriva inIl nuovo evento a tempo limitato si chiama “Attacco dei” ed è ispirato all’omonima serie anime e manga. In questo evento i giocatori dovranno difendere la città dalle orde diche cercheranno di distruggere tutto ciò che incontreranno sulla loro strada. I giocatori dovranno cooperare tra loro e utilizzare le loro abilità per respingeredeie salvare la città. Inoltre, il nuovo aggiornamento ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ziotubo1 : Lo shop Fortnite di oggi scopri le novità disponibili nel mio video e supportami come creatore ocn il codice ziofn… - Vano994 : ATTACK ON TITAN X FORTNITE - SE I VIDEOGIOCHI PARLASSERO - Alessandro Va... - FORTNITEkami : Cochella X Fortnite (Via @FNBRintel ) #??????? #Cochella - 1001avventura : UEFN / Cosa installare? / Verse Tutorial #01 - LauraHa13950315 : My Hero Academia Squad | @fortnite C4S1 | BTP via @YouTube #fortnite #gaming… -