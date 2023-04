“Forse c’è il gol del Napoli”, ma il boato è per il Milan: l’equivoco in diretta tv (VIDEO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Un boato, le immagini in differita, l’esultanza dell’inviato all’esterno di San Siro. Questi gli ingredienti per l’equivoco a tinte azzurre che si è creato negli studi di Telecapri in occasione della partita Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. Durante il collegamento con l’inviato, si sente un boato d’esultanza a San Siro, tant’è che l’inviato fuori dall’impianto inizia ad esultare credendo che abbia segnato la squadra di Spalletti. Il conduttore invece resta cauto: “Forse c’è il gol del Napoli, seguiamo l’azione, è in attacco, qualcosa è successo”. Lo studio però è gelato dal fatto che l’azione del Napoli viene subito fermata. Il contropiede del Milan guidato da Brahim Diaz pian piano genera quel clima di ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Un, le immagini in differita, l’esultanza dell’inviato all’esterno di San Siro. Questi gli ingredienti pera tinte azzurre che si è creato negli studi di Telecapri in occasione della partita, andata dei quarti di finale di Champions League. Durante il collegamento con l’inviato, si sente und’esultanza a San Siro, tant’è che l’inviato fuori dall’impianto inizia ad esultare credendo che abbia segnato la squadra di Spalletti. Il conduttore invece resta cauto: “c’è il gol del, seguiamo l’azione, è in attacco, qualcosa è successo”. Lo studio però è gelato dal fatto che l’azione delviene subito fermata. Il contropiede delguidato da Brahim Diaz pian piano genera quel clima di ...

