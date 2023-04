Formazioni Lech Poznan-Fiorentina | le scelte dei due allenatori

(Di giovedì 13 aprile 2023) Alle 21 scenderanno in campoper la sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Ecco leufficiali Ecco leufficiali di, valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League.(4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Satka, Milic, Ribocho; Kvekveskiri, Karlstrom; Veldé, Marchwinski, Skoras; Ishak. Allenatore: John van den Brom.(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : Lech Poznan-Fiorentina, le formazioni ufficiali del match di Conference League. #UECL #LechPoznanFiorentina. - violanews : ??Gli undici scelti da #Italiano per #LechPoznanFiorentina ?? - CalcioNews24 : #LechPoznanFiorentina: le scelte ufficiali - Fantacalcio : Conference League, Lech Poznan-Fiorentina: formazioni ufficiali - Ftbnews24 : #Lech Poznan-Fiorentina, formazioni ufficiali: Italiano lancia Cabral e Brekalo, out Igor #Conference League, Fiore… -

Amorim leggi anche Champions League, l'Inter batte 2 - 0 il Benfica nell'andata dei quarti Le probabilidiPoznan - Fiorentina (ore 21)POZNAN (4 - 2 - 3 - 1): Bednarek; ...LeufficialiPoznan: in attesa Fiorentina: in attesaProbabiliPozan (4 - 3 - 2 - 1): Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Karlstrom, Kvekveskiri; Velde, Sousa, Skoras; Ishak. Allenatore: van den Brom. Fiorentina (4 - 2 - 3 - 1): ...

Diretta Lech Poznan-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e live streaming DAZN

Lech Poznan - Fiorentina è valevole per i Quarti della competizione Conference League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 13 aprile alle ore 21:00 allo stadio Stadion Poznan di Poznan.Doppia sfida europea alle 21 per le squadre italiane. Scendono in campo Fiorentina e Juve, rispettivamente contro Lech Poznan (in Conference) e Sporting Lisbona (in Europa League). JUVENTUS – I ...