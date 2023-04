Formazioni Juve-Sporting | le scelte dei due allenatori

(Di giovedì 13 aprile 2023) Alle 21 scenderanno in campoper la sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Ecco leufficiali Ecco leufficiali di, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League.NTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti, Cuadrado; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri.(3-4-3): Adan; St.Juste, Coates, Inacio; Esgaio, Goncalves, Morita, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. Allenatore: Amorim. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #JuveSporting: le formazioni ufficiali - Antonio23667226 : Formazioni ufficiali Juve Sporting: le scelte di Allegri - ilbianconerocom : Juve-Sporting Lisbona LIVE: le FORMAZIONI UFFICIALI, Di Maria e Chiesa insieme, la scelta su Vlahovic… - junews24com : Formazioni ufficiali #JUVSCP ?? - Tutfantacalcio : ??#JUVENTUS, #Cuadrado: 'Alla Juve sto benissimo, ormai è la mia seconda casa. Qui conta vincere tutti i trofei in p… -

... l'Inter batte 2 - 0 il Benfica nell'andata dei quarti Le probabilidi Lech Poznan - ... leggi anche, plusvalenze e manovra stipendi: cosa rischia il club bianconero FOTOGALLERY ©Getty ...... le probabilie le ultime in vista del match dell'Allianz Stadium'Saremmo pazzi a ... Come la, i portoghesi sono stati eliminati dai gironi di Champions League classificandosi al terzo ......fatto solo una delle duepotrà infatti accedere alla finale di Istanbul del prossimo 10 giugno. L'altra sarà appunto una tra Milan, Inter, Napoli e Benfica. La Roma di Mourinho e la...

Juventus - Sporting Lisbona è valevole per i Quarti della competizione Europa League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 13 aprile alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.Doppia sfida europea alle 21 per le squadre italiane. Scendono in campo Fiorentina e Juve, rispettivamente contro Lech Poznan (in Conference) e Sporting Lisbona (in Europa League). JUVENTUS – I ...