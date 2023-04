Formazioni Feyenoord-Roma: le scelte dei due allenatori (Di giovedì 13 aprile 2023) Alle 18:45 scenderanno in campo Feyenoord-Roma per la sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Ecco le Formazioni ufficiali Ecco le Formazioni ufficiali di Feyenoord-Roma, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Allenatore: Arne Slot. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Alle 18:45 scenderanno in campoper la sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Ecco leufficiali Ecco leufficiali di, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League.(4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Allenatore: Arne Slot.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

