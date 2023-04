Formazienda, risorse per formare lavoratori in Cigs (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Labitalia) - La formazione come strumento per rilanciare il percorso dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e incrementare, nel contempo, la competitività delle aziende. Il fondo paritetico interprofessionale Formazienda, con la modifica e l'addendum all'Avviso 2/2022, che ha raggiunto una dotazione di 25 milioni di euro, ha stabilito specifici canali di finanziamento per le aziende che intendono formare le risorse umane soggette a un regime di integrazione salariale. I finanziamenti fanno riferimento all'Avviso 2/2022 emanato dal fondo di Sistema e Confsal con l'obiettivo di rendere attuabili i percorsi di qualificazione e riqualificazione delle competenze delle risorse umane. La Cassa integrazione guadagni straordinaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Labitalia) - La formazione come strumento per rilanciare il percorso deibeneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e incrementare, nel contempo, la competitività delle aziende. Il fondo paritetico interprofessionale, con la modifica e l'addendum all'Avviso 2/2022, che ha raggiunto una dotazione di 25 milioni di euro, ha stabilito specifici canali di finanziamento per le aziende che intendonoleumane soggette a un regime di integrazione salariale. I finanziamenti fanno riferimento all'Avviso 2/2022 emanato dal fondo di Sistema e Confsal con l'obiettivo di rendere attuabili i percorsi di qualificazione e riqualificazione delle competenze delleumane. La Cassa integrazione guadagni straordinaria ...

