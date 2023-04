Forfora | tipico problema maschile | prevenzione e cura

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Uomini e, come evitare l’imbarazzo con una corretta informazione Laè una condizione comune che colpisce uomini e donne di tutte le età. Tuttavia, gli uomini sono più inclini a sviluppare larispetto alle donne. Laè una condizione del cuoio capelluto che si manifesta attraverso la desquamazione delle cellule morte della pelle, che si presentano come fiocchi bianchi o gialli sulla testa, sulle spalle e sui vestiti. La sua presenza può chiaramente risultare fastidiosa, imbarazzante oltre a condizionare in maniera considerevole la propria autostima. In ogni caso è fondamentale conoscere tanto le cause quanto i rimedi per lanegli uomini così da agire correttamente in maniera preventiva. Cause dellanegli uomini Come anticipato, il ...