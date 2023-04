Fondi, un semaforo intelligente per via Arnale Rosso e via della Stazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Fondi – È attivo da circa 15 giorni il nuovo dispositivo di monitoraggio del traffico installato sul semaforo che regola l’intersezione tra via Arnale Rosso, via della Stazione e via Appia. Si tratta di una tecnologia acquistata dal Comune di Fondi e dal Locale Comando di Polizia Locale allo scopo di ridurre gli ingorghi e snellire i tempi di attesa in prossimità dell’indicatore semaforico, soprattutto nei giorni di traffico intenso. Tramite un algoritmo, il sistema riesce infatti a rilevare il numero di vetture sull’una e sull’altra corsia e ad allungare i minuti di verde in base alle reali ed effettive esigenze di viabilità e circolazione. Lo stesso è dotato anche di un sistema tattile, facilmente riconoscibile dai non vedenti, che consente di prenotare il verde per ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 aprile 2023)– È attivo da circa 15 giorni il nuovo dispositivo di monitoraggio del traffico installato sulche regola l’intersezione tra via, viae via Appia. Si tratta di una tecnologia acquistata dal Comune die dal Locale Comando di Polizia Locale allo scopo di ridurre gli ingorghi e snellire i tempi di attesa in prossimità dell’indicatore semaforico, soprattutto nei giorni di traffico intenso. Tramite un algoritmo, il sistema riesce infatti a rilevare il numero di vetture sull’una e sull’altra corsia e ad allungare i minuti di verde in base alle reali ed effettive esigenze di viabilità e circolazione. Lo stesso è dotato anche di un sistema tattile, facilmente riconoscibile dai non vedenti, che consente di prenotare il verde per ...

