Fnomceo-Fism, semplificare prescrizione per farmaci con piano terapeutico (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 13 apr. (Adnkronos Salute) - semplificare le procedure prescrittive per i farmaci attualmente sottoposti a registro di monitoraggio e a piano terapeutico. Lo chiedono al ministero della Salute la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) e la Federazione italiana delle società medico-scientifiche (Fism), che oggi a Roma hanno siglato un documento di posizione condivisa. La proposta indirizzata al ministro Orazio Schillaci è "che i farmaci sottoposti a piano terapeutico, dopo un anno di monitoraggio dalla prima prescrizione dello specialista per l'avvio del trattamento, possano essere prescritti, senza ulteriori impegni amministrativi, da tutti i professionisti medici ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 13 apr. (Adnkronos Salute) -le procedure prescrittive per iattualmente sottoposti a registro di monitoraggio e a. Lo chiedono al ministero della Salute la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri () e la Federazione italiana delle società medico-scientifiche (), che oggi a Roma hanno siglato un documento di posizione condivisa. La proposta indirizzata al ministro Orazio Schillaci è "che isottoposti a, dopo un anno di monitoraggio dalla primadello specialista per l'avvio del trattamento, possano essere prescritti, senza ulteriori impegni amministrativi, da tutti i professionisti medici ...

