Florida Man | su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha rilasciato in streaming la serie Florida Man con protagonista Edgar Ramírez, disponibile in streaming a partire da oggi 13 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. In Florida Man, creata da Donald Todd, Edgar Ramirez interpreta un ex agente di polizia costretto a fare ritorno nella natia Florida per rintracciare la fidanzata di un gangster di Philadelphia che si è data alla fuga, ma quello che dovrebbe essere un lavoro facile si trasformerà in un viaggio drammatico tra segreti di ...

Netflix ha rilasciato in streaming la serie Florida Man con protagonista Edgar Ramírez, disponibile in streaming a partire da oggi 13 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. In Florida Man, creata da Donald Todd, Edgar Ramirez interpreta un ex agente di polizia costretto a fare ritorno nella natia Florida per rintracciare la fidanzata di un gangster di Philadelphia che si è data alla fuga.

"Florida Man" è la nuova serie crime-thriller di Netflix creata da Donald Todd e prodotto dalla star di di Ozark, Jason Bateman.

Florida man, la nuova serie netflix tra irriverente e noir: trama, cast e uscita
Almeno una volta vi sarà capitato di vedere il meme di Florida man, tra poco questo non sarà più solo un meme, ma una serie targata Netflix tra noir, irriverenza e thriller.