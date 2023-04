Fitto: “Pnrr? È ridicolo fare lo scaricabarile su di noi che siamo al governo da cinque mesi” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Noi non vogliamo fare nessuno scaricabarile, però è altrettanto evidente che nessuno, dopo solo cinque mesi, può pensare di fare lo scaricabarile su questo governo“. A dirlo, in Senato, è stato il ministro degli Affari europei e del Pnrr, Raffaele Fitto, in replica agli interventi dei gruppi parlamentari sul decreto legge relativo al Piano di ripresa e resilienza. “Questo non sarà in alcun modo consentito – ha aggiunto – perché sarebbe ridicolo e paradossale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “Noi non vogliamonessuno, però è altrettanto evidente che nessuno, dopo solo, può pensare dilosu questo“. A dirlo, in Senato, è stato il ministro degli Affari europei e del, Raffaele, in replica agli interventi dei gruppi parlamentari sul decreto legge relativo al Piano di ripresa e resilienza. “Questo non sarà in alcun modo consentito – ha aggiunto – perché sarebbee paradossale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

