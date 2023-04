Firmata nuova ordinanza per l' eliminazione dell'orsa (Di giovedì 13 aprile 2023) - A firmare l'ordinanza il presidente della provincia Fugatti. Integra il precedente provvedimento per l'abbattimento dell'animale responsabile dell'uccisione del runner Raniero Altavilla Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 aprile 2023) - A firmare l'il presidentea provincia Fugatti. Integra il precedente provvedimento per l'abbattimento'animale responsabile'uccisione del runner Raniero Altavilla

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Filomen83869405 : RT @martinaFirenze: #angstromsolari ··· Finalmente possiamo annunciarvi il ritorno della Limited Edition firmata anche quest’anno da @giul… - ShadowPC_IT : Adesso è ufficiale, in arrivo una nuova serie di #HarryPotter firmata HBO ?? Non so se me la sento di vedere un nuo… - MariaAndreotti4 : RT @martinaFirenze: #angstromsolari ··· Finalmente possiamo annunciarvi il ritorno della Limited Edition firmata anche quest’anno da @giul… - martinaFirenze : #angstromsolari ··· Finalmente possiamo annunciarvi il ritorno della Limited Edition firmata anche quest’anno da… - SpotandWeb : Nuova notizia: Biopoint torna on air con una campagna TV firmata InTesta -