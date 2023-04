Firenze Metal, al Viper Theatre sei band per l’evento Bacio della morte (Di giovedì 13 aprile 2023) Torna al Viper Theatre il Firenze Metal, sul palco sei band per una terrificante serata che per l’occasione prende il nome di Bacio della morte Dopo il successo ottenuto nelle sue ultime edizioni, arriva nel cuore di Firenze un nuovo e imperdibile evento dedicato alla musica più estrema di sempre. Torna il Firenze Metal nella leggendaria cornice del Viper Theatre, con una terrificante serata che è prevista per il 15 aprile e che con l’occasione prende il nome di Bacio della morte. Ben 6 sono le band previste sul palco che con i loro suoni distorti e la voglia di scatenarsi contribuiranno a rendere la ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 13 aprile 2023) Torna alil, sul palco seiper una terrificante serata che per l’occasione prende il nome diDopo il successo ottenuto nelle sue ultime edizioni, arriva nel cuore diun nuovo e imperdibile evento dedicato alla musica più estrema di sempre. Torna ilnella leggendaria cornice del, con una terrificante serata che è prevista per il 15 aprile e che con l’occasione prende il nome di. Ben 6 sono lepreviste sul palco che con i loro suoni distorti e la voglia di scatenarsi contribuiranno a rendere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SubbunnyofNyx : Sono pronto per il Firenze Metal! A dopodomani! ???? #me #metalhead #metal #goth #gothgoth #gothic #alternative… - controradio : Firenze Metal ? Viper Theatre ? NECRODEATH - DEATHLESS LEGACY - plus more - Viperclub - ItaliaDiMetallo : Firenze Metal, il 15 aprile al Viper Theatre arriva “il Bacio della Morte” | Italia Di Metallo - ilperiodo : Firenze Metal, al Viper Theatre arriva “il Bacio della Morte” a rendere un normale sabato sera una serata a dir poc… - METALHEADIT : FIRENZE METAL, arriva il “Bacio della morte” -