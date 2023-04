Fiorentina: sfida bollente in casa Lech Poznam (stasera, ore 21, Sky e Dazn). Italiano carica Cabral. Formazioni (Di giovedì 13 aprile 2023) sfida bollente, quella che aspetta la Fiorentina, stasera, 13 aprile 2023, nello stadio del Lech Poznam. Sono consapevoli, i polacchi di essere tecnicamente meno attrezzati dei viola, ma conteranno molto sulla carica che darà loro il tifo di casa. Faranno da contraltare 500 coraggiosi tifosi viola che staranno vicini alla squadra anche in questa partita di andata dei quarti di finale di Conference Leggi su firenzepost (Di giovedì 13 aprile 2023), quella che aspetta la, 13 aprile 2023, nello stadio del. Sono consapevoli, i polacchi di essere tecnicamente meno attrezzati dei viola, ma conteranno molto sullache darà loro il tifo di. Faranno da contraltare 500 coraggiosi tifosi viola che staranno vicini alla squadra anche in questa partita di andata dei quarti di finale di Conference

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Sospeso per doping: Salamon salta la sfida di Conference League tra Lech e Fiorentina ?? - sportli26181512 : Lech Poznan: Salamon salta la sfida con la Fiorentina, il motivo: Il Lech Poznan perde Bartosz Salamon per tre mesi… - MatteoDovellini : La UEFA ha ufficialmente squalificato per tre mesi Salamon, giocatore del Lech Poznan, risultato positivo al test a… - ilgiornale : La #Fiorentina prosegue la caccia di una semifinale europea che manca dalla stagione 2014/2015, ma la sfida di ques… - sportli26181512 : Fiorentina, occhio all'ostacolo Lech Poznan. In Polonia ci ha perso anche il City: Il Corriere dello Sport in edico… -