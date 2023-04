Fiorentina-Lech Poznan | quando si gioca il ritorno di Conference League? Data | programma | orari | tv e streaming

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si deciderà al Franchi di Firenze il passaggio del turno inper lache stasera, giovedì 13 aprile, giocherà alle 21.00 l’andei quarti di finale diin casa del. Ilè invece calendarizzato tra una settimana, il 20 aprile con calcio di inizio alle 18.45. La partita, come di consueto, si potrà vedere su Sky e Dazn, mentre non è ancora stato specificato se il match sarà trasmesso in chiaro su TV8. La squadra di Vincenzo Italiano arriva a questo doppio confronto dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone e avere eliminato nei turni precedenti prima i portoghesi del Braga e poi i turchi del Sivasspor. CALENDARIO...

Pronostici altre partite In Conference League partita abbordabile per la Fiorentina contro il Lech Poznan, favorito anche il Nizza pur giocando in trasferta contro il Basilea. Anche il West Ham è ...

La Fiorentina si rituffa in clima Conference League. Forte di 12 risultati utili consecutivi, la Viola fa visita al Lech Poznan. I polacchi sono tra le migliori otto della Conference League ma sono ...