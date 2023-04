Fiorentina ipoteca semifinali | 4-1 al Lech in Polonia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 aprile 2023) POZNAN () (ITALPRESS) – Una sontuosasbanca Poznan e mette in cassaforte un risultato importante in vista del ritorno del Franchi. Partita mai in discussione con i polacchi che, dopo il pareggio, hanno tirato il fiato consentendo ai viola di metterla sul lato tecnico, proprio quello che voleva Italiano. Nella ripresa Bonaventura ed Ikonè hanno allargato la forbice con merito. Si gioca in un frastuono impressionante. Terminata la coreografia iniziale dei tifosi polacchi segna la. Minuto quarto, Gonzalez si accentra e spara con il mancino: palo pieno, sulla ribattuta il più lesto è Cabral che tocca dentro da due passi nonostante il tentativo disperato di Bednarek. Nove gol in due mesi per il bomber, 15 in maglia viola per Cabral. IlPoznan reagisce al 10? quando una combinazione tra ...