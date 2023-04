Fiorentina, Barone: «Una serata spettacolare» (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole del dirigente della Fiorentina, Joe Barone, nel prepartita della sfida di Conference League contro il Lech Poznan Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato nel prepartita del quarto di finale di Conference League contro il Lech Poznan. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport. PERCORSO – «Il nostro è un percorso intrapreso da quando siamo arrivati, tra alti e bassi, abbiamo maneggiati molti bassi e siamo qui stasera per una serata spettacolare. Dobbiamo stare attenti perché è una partita molto delicata, nella quale dovremo mettere tanta grinta e attenzione per fare risultato». FINALE DI STAGIONE – «Siamo in corsa in tre competizioni: sicuramente in Serie A ci aspettavamo di più ma era la prima volta in Europa e dovevamo abituarci a giocare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole del dirigente della, Joe, nel prepartita della sfida di Conference League contro il Lech Poznan Joe, direttore generale della, ha parlato nel prepartita del quarto di finale di Conference League contro il Lech Poznan. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport. PERCORSO – «Il nostro è un percorso intrapreso da quando siamo arrivati, tra alti e bassi, abbiamo maneggiati molti bassi e siamo qui stasera per una. Dobbiamo stare attenti perché è una partita molto delicata, nella quale dovremo mettere tanta grinta e attenzione per fare risultato». FINALE DI STAGIONE – «Siamo in corsa in tre competizioni: sicuramente in Serie A ci aspettavamo di più ma era la prima volta in Europa e dovevamo abituarci a giocare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Fiorentina, Barone: «Una serata spettacolare» - Fiorentinanews : #Barone: 'In campionato ci aspettavamo qualcosa di più. Stasera servirà tanta attenzione' #Fiorentina #LechPoznan - fiorentina_it : Secondo @TgrRaiToscana, si è svolto un incontro tra il sindaco di Firenze Dario #Nardella e il dg della #Fiorentina… - Fiorentinanews : Nuovo incontro tra #Fiorentina e Comune: #Nardella e #Barone definiscono la convenzione per il #Franchi. La situazi… - TgrRaiToscana : RT @SaraMeini: Ieri nuovo incontro tra la #Fiorentina e il Comune per chiarire alcune incomprensioni e per continuare a lavorare insieme. I… -