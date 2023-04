Fino a 50 grammi al mese e niente coffee shop: la Germania si prepara a legalizzare la cannabis (Di giovedì 13 aprile 2023) Autorizzazione a coltivare Fino a tre piantine in casa e acquisto libero Fino a 50 grammi ogni mese: la Germania si prepara a legalizzare la cannabis e secondo Cem Ozdemir, ministro dell’Agricoltura, il grande passo promesso da Spd, Verdi e liberali potrebbe avvenire già quest’anno. Entro fine mese il governo Scholz presenterà il disegno di legge, dopo aver trattato con Bruxelles e aver rinunciato a consentire la vendita in negozi certificati in tutto il Paese. Questo è l’unico intoppo di un iter ormai avviato che renderà presto Berlino e tutte le altre città libere di consumare marijuana per uso ricreativo. In una prima fase, ai tedeschi maggiorenni verrà concesso il possesso di cannabis sino a 25 ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) Autorizzazione a coltivarea tre piantine in casa e acquisto liberoa 50ogni: lasilae secondo Cem Ozdemir, ministro dell’Agricoltura, il grande passo promesso da Spd, Verdi e liberali potrebbe avvenire già quest’anno. Entro fineil governo Scholz presenterà il disegno di legge, dopo aver trattato con Bruxelles e aver rinunciato a consentire la vendita in negozi certificati in tutto il Paese. Questo è l’unico intoppo di un iter ormai avviato che renderà presto Berlino e tutte le altre città libere di consumare marijuana per uso ricreativo. In una prima fase, ai tedeschi maggiorenni verrà concesso il possesso disino a 25 ...

