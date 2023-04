Finlandia nella Nato, a Helsinki le navi di Germania e Portogallo (Di giovedì 13 aprile 2023) La Fgs Meckleburg - Vorpommern tedesca e la fregata portoghese Nrp Bartolomeus Diaz fanno tappa nel porto di Helsinki, mentre la Finlandia completa le sue prime esercitazioni Nato come membro dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) La Fgs Meckleburg - Vorpommern tedesca e la fregata portoghese Nrp Bartolomeus Diaz fanno tappa nel porto di, mentre lacompleta le sue prime esercitazionicome membro dell'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ??La Federazione Russa si vedrà costretta a rispondere con misure di carattere tecnico-militare e non solo, allo sc… - Piu_Europa : Benvenuta Finlandia nella Nato! “È una settimana storica. Accogliamo Helsinki, la Finlandia sarà più sicura e la N… - GiovaQuez : Sanna Marin ha annunciato che non si candiderà al prossimo congresso dei socialdemocratici in autunno. Ha guidato l… - kobaGori1878 : @HerrGlanz Non capisco tirar fuori cose accadute 80 anni fa come se fosse un argomento attuale per giustificare la… - HerrGlanz : @paolo20665634 Serve per far comprendere che l'ingresso nella NATO della Finlandia è di fatto una violazione del tr… -