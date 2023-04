Finalmente Barella e Brozovic! In Benfica-Inter rieccoli al top – CdS (Di giovedì 13 aprile 2023) Barella e Brozovic sono stati fra i protagonisti di Benfica-Inter martedì sera. Per il Corriere dello Sport era fondamentale riaverli al meglio delle loro possibilità, in un evento di così alto valore. IN MEZZO AL TOP – L’Inter ha neutralizzato il Benfica a centrocampo martedì, evitando che i portoghesi potessero avere la meglio. Un grande apporto l’hanno dato Nicolò Barella, che ha anche sbloccato il match, e Marcelo Brozovic nonostante il sanguinoso errore al 94?. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla loro prestazione in fase di palleggio, di coesione del reparto e di blocco delle azioni avversarie. Entrambi venviano da un periodo non semplice, ma si sono rialzati alla grande. Barella, pur sempre utilizzato (3082?, davanti solo Lautaro Martinez come minuti ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023)e Brozovic sono stati fra i protagonisti dimartedì sera. Per il Corriere dello Sport era fondamentale riaverli al meglio delle loro possibilità, in un evento di così alto valore. IN MEZZO AL TOP – L’ha neutralizzato ila centrocampo martedì, evitando che i portoghesi potessero avere la meglio. Un grande apporto l’hanno dato Nicolò, che ha anche sbloccato il match, e Marcelo Brozovic nonostante il sanguinoso errore al 94?. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla loro prestazione in fase di palleggio, di coesione del reparto e di blocco delle azioni avversarie. Entrambi venviano da un periodo non semplice, ma si sono rialzati alla grande., pur sempre utilizzato (3082?, davanti solo Lautaro Martinez come minuti ...

