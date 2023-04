Finalmente a Milano il biglietto ATM si paga contactless anche su bus e tram. Dal 2024 abbonamenti sull'app (Di giovedì 13 aprile 2023) ATM ha installato 1500 lettori contact less sui mezzi di superficie: si potrà salire su un mezzo e pagare il biglietto con la carta o con lo smartphone. Fino a ieri era possibile solo in metropolitana... Leggi su dday (Di giovedì 13 aprile 2023) ATM ha installato 1500 lettori contact less sui mezzi di superficie: si potrà salire su un mezzo ere ilcon la carta o con lo smartphone. Fino a ieri era possibile solo in metropolitana...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... integra_bio : @NikkiThai789 Azzo fantastico finalmente a milano …sicuramente ci sarò una serata da nn perdere tesoro ???? - pelaftpetiza : RT @EquipoItalia: Il Nove Luglio Lali tornerà finalmente in Italia al Milano Latin Festival. Biglietti qui: - MissiTaglia : BRAVO AMORE DELLA MAMMA DOPO TANTE PUNTATE FINALMENTE SONO ORGOGLIOSA, NON STA A SENTÌ PAPÀ E STO MITO DEI SOLDI, È… - pepusk : RT @vntonb: La promo del nuovo disco/singolo di jorja smith in giro per milano ragazzi finalmente viene qui in tour - EliVer78392775 : RT @EquipoItalia: Il Nove Luglio Lali tornerà finalmente in Italia al Milano Latin Festival. Biglietti qui: -