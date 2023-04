Figc, il 19 aprile la riunione del Consiglio Federale (Di giovedì 13 aprile 2023) La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 11.30 di mercoledì 19 aprile. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione del 14 marzo scorso e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; D.lgs. n. 36/2021: discussione e proposte; partecipazione seconde squadre società Serie A nel campionato di Serie C 2023/2024: decisioni conseguenti; nomine di competenza; modifiche regolamentari; eventuali provvedimenti di cui all’art. 20, comma 6, Statuto Federale su proposta LND (delegati assembleari); varie ed eventuali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ladelè stata convocata per le ore 11.30 di mercoledì 19. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale delladel 14 marzo scorso e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; D.lgs. n. 36/2021: discussione e proposte; partecipazione seconde squadre società Serie A nel campionato di Serie C 2023/2024: decisioni conseguenti; nomine di competenza; modifiche regolamentari; eventuali provvedimenti di cui all’art. 20, comma 6, Statutosu proposta LND (delegati assembleari); varie ed eventuali. SportFace.

