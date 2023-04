Fiere | per Macfrut 2023 boom internazionale | 1 100 espositori e 1 500 buyer da tutto il mondo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Labitalia) - Sarà unda record, l'edizione numero 40 della fieradell'ortofrutta, in programma dal 3 al 5 maggioal Rimini Expo Centre. Sono i numeri a dirlo: 1.100in rappresentanza dell'intera filiera (produzione, tecnologie, packaging, logistica e servizi), +35% di area espositiva (due padiglioni in più), 30% di operatori esteri con il raddoppio della presenza, 1.500 topinternazionali. A questo vanno aggiunti i Saloni tematici sui trend del momento (Biosolutions, International Blueberry Days, Spezie ed Erbe Officinali, Pomodoro, Vivaismo), un doppio campo prova con le novità tecniche e tecnologiche del settore, un centinaio di eventi ospitati nel corso della fiera.questo fa di ...

Tutto questo fa di Macfrut - presentata oggi a Roma - una fiera diversa nel panorama mondiale per la sua capacità di unire in un solo evento tre asset strategici per la crescita del settore ...“Non vediamo l’ora di ripartire”. A Venticano è tutto pronto per una nuova edizione della Fiera Campionaria e la presidente della Pro Loco, Emanuela Ciarcia, suona la carica. “Daremo ampio spazio al ...