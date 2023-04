Fiere: per Macfrut 2023 boom internazionale, 1.100 espositori e 1.500 buyer da tutto il mondo (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Labitalia) - Sarà un Macfrut da record, l'edizione numero 40 della fiera internazionale dell'ortofrutta, in programma dal 3 al 5 maggio 2023 al Rimini Expo Centre. Sono i numeri a dirlo: 1.100 espositori in rappresentanza dell'intera filiera (produzione, tecnologie, packaging, logistica e servizi), +35% di area espositiva (due padiglioni in più), 30% di operatori esteri con il raddoppio della presenza internazionale, 1.500 top buyer internazionali. A questo vanno aggiunti i Saloni tematici sui trend del momento (Biosolutions, International Blueberry Days, Spezie ed Erbe Officinali, Pomodoro, Vivaismo), un doppio campo prova con le novità tecniche e tecnologiche del settore, un centinaio di eventi ospitati nel corso della fiera. tutto questo fa di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Labitalia) - Sarà unda record, l'edizione numero 40 della fieradell'ortofrutta, in programma dal 3 al 5 maggioal Rimini Expo Centre. Sono i numeri a dirlo: 1.100in rappresentanza dell'intera filiera (produzione, tecnologie, packaging, logistica e servizi), +35% di area espositiva (due padiglioni in più), 30% di operatori esteri con il raddoppio della presenza, 1.500 topinternazionali. A questo vanno aggiunti i Saloni tematici sui trend del momento (Biosolutions, International Blueberry Days, Spezie ed Erbe Officinali, Pomodoro, Vivaismo), un doppio campo prova con le novità tecniche e tecnologiche del settore, un centinaio di eventi ospitati nel corso della fiera.questo fa di ...

