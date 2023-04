Fiction la sposa con Serena Rossi

Leggi su serietvinpillole

(Di giovedì 13 aprile 2023) è andata in onda su rai1 in prima serata dal 16 gennaio 2022 per tre episodi. Questaè stata seguita che in attesa di una futura seconda stagione ritornano le repliche della prima da domenica 16 aprile 2023. Tra i protagonisti troviamo, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni, Mario Sgueglia, Anronio Nicolai, Claudia Marchiori. Indice Trama laRecensione Trama laNegli anni ’60 in Calabria, Maria (interpretata da) si trova in una difficile situazione familiare, poiché la sua famiglia è fortemente indebitata con Zi’ Michele (Saverio Malara) e Carmela (Matilde Piana). La protagonista accetta dire un uomo a cui deve denaro per liberare la sua famiglia dai problemi finanziari. Anche se Zi’ ...