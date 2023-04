Feyenoord-Roma, rigore sbagliato da Pellegrini: colpisce il palo (VIDEO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Fallo di mano, attaccata al corpo ma comunque punibile, in Feyenoord-Roma da parte di Wieffer, e così può andare dal dischetto capitan Pellegrini, vista l’uscita dal campo di Dybala per infortunio. Il capitano giallorosso, però, non esce dal momento negativo di questi ultimi mesi e colpisce il palo pieno dal dischetto. In alto ecco il VIDEO del suo grave errore che può costare caro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Fallo di mano, attaccata al corpo ma comunque punibile, inda parte di Wieffer, e così può andare dal dischetto capitan, vista l’uscita dal campo di Dybala per infortunio. Il capitano giallorosso, però, non esce dal momento negativo di questi ultimi mesi eilpieno dal dischetto. In alto ecco ildel suo grave errore che può costare caro. SportFace.

