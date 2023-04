Feyenoord-Roma (quarti Europa League, 13-04-2023 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Feyenoord continua a comparire nel cammino delle squadre Romane e se in autunno aveva eliminato la Lazio all’ultima giornata della fase a gironi costringendola ai playoff di Conference League, la sfida ai quarti contro la Roma sarà l’occasione della rivincita della finale persa a maggio con il gol di Zaniolo che ha permesso a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilcontinua a comparire nel cammino delle squadrene e se in autunno aveva eliminato la Lazio all’ultima giornata della fase a gironi costringendola ai playoff di Conference, la sfida aicontro lasarà l’occasione della rivincita della finale persa a maggio con il gol di Zaniolo che ha permesso a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - OfficialASRoma : Pasquetta al lavoro in vista di Feyenoord-Roma ?? #ASRoma - LAROMA24 : ???#FeyenoordRoma: le probabili formazioni dei quotidiani. In attacco torna #Abraham, ballottaggio #Ibanez-#Llorente… - Ftbnews24 : #Feyenoord-Roma Streaming Gratis: dove vedere l’Europa League in Diretta Live #Europa League, Roma, Dybala, Mourinho - romanewseu : Feyenoord-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c'è #Abraham, #Ibañez si candida ??… -