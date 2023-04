Feyenoord-Roma, Pinto: “Pole per Aouar? Speriamo non come la Ferrari, che poi non arriva alla fine” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Su Dybala devo dire che il suo futuro è giocare oggi, che devo dire? Mi dispiace che un club come la Roma è riuscito a prendere Dybala, fare un triennale nonostante la concorrenza e ogni giorno si discute del suo futuro. Tutto può succedere nelle sessioni di mercato, ma dobbiamo goderci di più il fatto che lo abbiamo, anziché parlare del suo futuro”. Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, prima della sfida contro il Feyenoord: “Siamo cresciuti, inutile guardare alla finale dello scorso anno. La qualificazione contro il Feyenoord si decide la prossima settimana. Sentito De Zerbi che dice che in Italia ci sono 60 milioni di allenatori, voi guardate sempre le cose negative. Dopo i gironi di Champions le italiane non hanno subito un gol, le squadre ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) “Su Dybala devo dire che il suo futuro è giocare oggi, che devo dire? Mi dispiace che un clublaè riuscito a prendere Dybala, fare un triennale nonostante la concorrenza e ogni giorno si discute del suo futuro. Tutto può succedere nelle sessioni di mercato, ma dobbiamo goderci di più il fatto che lo abbiamo, anziché parlare del suo futuro”. Lo ha detto il general manager della, Tiago, prima della sfida contro il: “Siamo cresciuti, inutile guardarefinale dello scorso anno. La qualificazione contro ilsi decide la prossima settimana. Sentito De Zerbi che dice che in Italia ci sono 60 milioni di allenatori, voi guardate sempre le cose negative. Dopo i gironi di Champions le italiane non hanno subito un gol, le squadre ...

