Feyenoord-Roma oggi in tv, Europa League 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 13 aprile 2023) In archivio la Champions League, è il momento dell’Europa League. Anche qui due squadre italiane ai quarti di finale; la Roma sarà impegnata in casa del Feyenoord in quella che è la riedizione della finale di Conference League della scorsa annata. In casa Roma, Mourinho non ha ancora chiaro quale sarà l’assetto tattico da utilizzare contro gli olandesi. Dubbio in avanti, con Abraham che non ha impressionato nemmeno in uscita dalla panchina contro il Torino, si fa dunque spazio l’idea di schierare Dybala come terminale offensivo ed il duo Pellegrini-Wijnaldum alle sue spalle. In difesa Llorente verso la conferma. Gli olandesi, nonostante le polemiche riguardanti il comportamento dei propri tifosi, sta facendo bene in campionato, comandando la ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) In archivio la Champions, è il momento dell’. Anche qui due squadre italiane ai quarti di finale; lasarà impegnata in casa delin quella che è la riedizione della finale di Conferencedella scorsa annata. In casa, Mourinho non ha ancoraquale sarà l’assetto tattico da utilizzare contro gli olandesi. Dubbio in avanti, con Abraham che non ha impressionato nemmeno in uscita dalla panchina contro il Torino, si fa dunque spazio l’idea di schierare Dybala come terminale offensivo ed il duo Pellegrini-Wijnaldum alle sue spalle. In difesa Llorente verso la conferma. Gli olandesi, nonostante le polemiche riguardanti il comportamento dei propri tifosi, sta facendo bene in campionato, comandando la ...

