Feyenoord - Roma, Mourinho: 'La Roma può vincere l'Europa League ma non è la più forte'. Le probabili formazioni (Di giovedì 13 aprile 2023) dal nostro inviato ROTTERDAM Il vento freddo che tira fuori dalla sala stampa lo fa entrare sfregandosi le mani. Si guarda intorno, riconosce qualche volto familiare, abbozza un sorriso. Poi, però, ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) dal nostro inviato ROTTERDAM Il vento freddo che tira fuori dalla sala stampa lo fa entrare sfregandosi le mani. Si guarda intorno, riconosce qualche volto familiare, abbozza un sorriso. Poi, però, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - OfficialASRoma : Pasquetta al lavoro in vista di Feyenoord-Roma ?? #ASRoma - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, giovedì 13 aprile 2023: Feyenoord-Roma in evidenza - DiMarzio : #EuropaLeague | @OfficialASRoma, le ultimissime di formazione per la sfida contro il @Feyenoord di @EuropaLeague - stra_roma : 'Il Feyenoord di Tirana si ripresenta ogni volta che entro a Trigoria e vedo la Conference League, la coppa è lì' -