Feyenoord - Roma, le scelte di Mourinho: Pellegrini in bilico (Di giovedì 13 aprile 2023) INVIATO A ROTTERDAM - Era ancora giorno quando Mourinho e Tiago Pinto hanno lasciato lo stadio de Kuip, dove avevano effettuato il sopralluogo insieme al segretario Lombardo. Anche stasera la partita, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 aprile 2023) INVIATO A ROTTERDAM - Era ancora giorno quandoe Tiago Pinto hanno lasciato lo stadio de Kuip, dove avevano effettuato il sopralluogo insieme al segretario Lombardo. Anche stasera la partita, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - OfficialASRoma : Pasquetta al lavoro in vista di Feyenoord-Roma ?? #ASRoma - teladoiotokyo : Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Feyenoord-Roma? Ibanez in difesa mentre su Pellegrini non ho certezze: Ugo Trani è i… - sportli26181512 : Feyenoord-#Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del ma… - sportli26181512 : Il #Feyenoord punge la #Roma: 'Così possiamo battere Mourinho': Prima della gara di #EuropaLeague, gli olandesi han… -