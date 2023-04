Feyenoord-Roma | le quote per le scommesse | i bookmakers puntano sugli olandesi

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 aprile 2023)favorito. Non di tanto, ma comunque favorito. E’ questa la sentenza deisulla gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra glie ladi José Mourinho, in programma oggi allo stadio “De Kuip” (fischio d’inizio ore 18.45). Leoscillano leggermente a seconda dei casi ma il pronostico pende comunque dalla parte degli uomini di Arne Slot. Per quanto riguarda la vittoria deglila quota più bassa è quella di Betfair, che dà ilvincente a 2.30 e laa 3.20. Più equilibrio su Sportbet, dove il successo dei giallorossi scende a 3.05 mentre quello delsale a 2.40. Ad oggi, in ogni caso, laè imbattuta in Europa contro il ...