Feyenoord-Roma, la MOVIOLA LIVE: calcio di rigore per i giallorossi! Il VAR non interviene sulla decisione (Di giovedì 13 aprile 2023) Di scena i quarti di finale di Europa League, con la Roma protagonista a Rotterdam per l’andata contro il Feyenoord - fischio d’inizio... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Di scena i quarti di finale di Europa League, con laprotagonista a Rotterdam per l’andata contro il- fischio d’inizio...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Pinto: 'Noi in pole position per #Aouar? Speriamo di non esserlo come la #Ferrari, che poi non arr… - UEFAcom_it : La formazione della Roma contro il Feyenoord ?? #UEL - killhzo : buffo puffo pazzo piffo bufo quando va a vedere i dati di Feyenoord - Roma (2-0) e Pellegrini ha corso 150m in più… - Michael52100677 : RT @FcInterNewsit: Dybala a rischio per Roma-Inter? Nuovo infortunio muscolare per la Joya: solo 25' in campo col Feyenoord -