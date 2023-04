Feyenoord-Roma, infortunio per Dybala: problema muscolare, esce subito (Di giovedì 13 aprile 2023) subito una tegola per la Roma. Al minuto 23 della sfida contro il Feyenoord, si è fatto male Paulo Dybala, costretto a uscire per infortunio. L’attaccante argentino ha sentito tirare l’adduttore e ha deciso di abbandonare immediatamente il terreno di gioco, senza nemmeno aspettare che il suo sostituto, El Shaarawy, fosse pronto: il fantasista esce e lascia i suoi in dieci, ma soprattutto rischia di star fermo per un nuovo problema muscolare. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023)una tegola per la. Al minuto 23 della sfida contro il, si è fatto male Paulo, costretto a uscire per. L’attaccante argentino ha sentito tirare l’adduttore e ha deciso di abbandonare immediatamente il terreno di gioco, senza nemmeno aspettare che il suo sostituto, El Shaarawy, fosse pronto: il fantasistae lascia i suoi in dieci, ma soprattutto rischia di star fermo per un nuovo. SportFace.

