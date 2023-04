Feyenoord-Roma, guaio per i giallorossi: è uscito per infortunio (Di giovedì 13 aprile 2023) La Roma è in campo in questo momento per la sfida di Europa League contro il Feyenoord, remake della finale della scorsa Conference League trionfata dai giallorossi. I ragazzi di Mourinho sognano un percorso glorioso anche nella seconda competizione europea che, oltre al prestigio, garantirebbe anche l’accesso diretto alla Champions League. L’allenatore portoghese deve fare i conti però con i guai fisici di una sua stella. infortunio Dybala Feyenoord-Roma, Dybala esce per infortunio Ha infatti dovuto lasciare il campo dopo nemmeno mezz’ora di gara Paulo Dybala, miglior marcatore e assoluto leader tecnico di questa squadra. L’argentino ha dovuto arrendersi per un problema muscolare all’adduttore che lo ha convinto ad abbandonare il campo senza eccessivi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 aprile 2023) Laè in campo in questo momento per la sfida di Europa League contro il, remake della finale della scorsa Conference League trionfata dai. I ragazzi di Mourinho sognano un percorso glorioso anche nella seconda competizione europea che, oltre al prestigio, garantirebbe anche l’accesso diretto alla Champions League. L’allenatore portoghese deve fare i conti però con i guai fisici di una sua stella.Dybala, Dybala esce perHa infatti dovuto lasciare il campo dopo nemmeno mezz’ora di gara Paulo Dybala, miglior marcatore e assoluto leader tecnico di questa squadra. L’argentino ha dovuto arrendersi per un problema muscolare all’adduttore che lo ha convinto ad abbandonare il campo senza eccessivi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? TUTTO LO STADIO ?? ??? Al via la vendita dei biglietti dei Distinti Nord Ovest per Roma-Feyenoord! ????? Se sei ab… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Pinto: 'Noi in pole position per #Aouar? Speriamo di non esserlo come la #Ferrari, che poi non arr… - romaforever_it : Roma-Feyenoord, sale la tensione: 'Venite, vi prepariamo per la festa' - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA ROMA Sott'acqua LA SICUREZZA La polizia marca stretto gli ultrà del Feyenoord “… -