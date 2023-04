Feyenoord-Roma, gol Wieffer: incredibile dalla super distanza (VIDEO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Passa in vantaggio il Feyenoord al 54 esimo con lo straordinario gol di Wieffer. E’ Idrissi a scendere sulla fascia a mettere un cross centralmente ma fuori dall’area di rigore, al limite ben posizionato il numero 20 che col mancino lascia partire un missile che si insacca senza deviazioni in porta. Di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Passa in vantaggio ilal 54 esimo con lo straordinario gol di. E’ Idrissi a scendere sulla fascia a mettere un cross centralmente ma fuori dall’area di rigore, al limite ben posizionato il numero 20 che col mancino lascia partire un missile che si insacca senza deviazioni in porta. Di seguito ildel gol. SportFace.

