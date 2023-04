Feyenoord-Roma, finisce il primo tempo: Dybala infortunato e palo di Pellegrini (Di giovedì 13 aprile 2023) Finito il primo tempo di Feyenoord-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League. Questa sera nell’altro quarto di finale la Juve sfiderà lo Sporting Lisbona a Torino. Non sono buone notizie quelle che arrivano da Rotterdam, soprattutto per Mourinho che al 26? del primo tempo ha dovuto sprecare un cambio, fuori Dybala per infortunio e dentro El-Shaarawy. L’argentino out dopo meno di mezz’ora al De Kuip per via di un guaio muscolare. Al suo posto dentro El Shaarawy. Le immagine di un Dybala in lacrime in panchina e con la maglietta fra i denti preoccupano l’ambiente Romanista. Si teme un nuovo infortunio all’adduttore destro. La #Roma perde #Dybala per infortunio dopo 26’ ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Finito ildi, andata dei quarti di finale di Europa League. Questa sera nell’altro quarto di finale la Juve sfiderà lo Sporting Lisbona a Torino. Non sono buone notizie quelle che arrivano da Rotterdam, soprattutto per Mourinho che al 26? delha dovuto sprecare un cambio, fuoriper infortunio e dentro El-Shaarawy. L’argentino out dopo meno di mezz’ora al De Kuip per via di un guaio muscolare. Al suo posto dentro El Shaarawy. Le immagine di unin lacrime in panchina e con la maglietta fra i denti preoccupano l’ambientenista. Si teme un nuovo infortunio all’adduttore destro. La #perde #per infortunio dopo 26’ ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Pinto: 'Noi in pole position per #Aouar? Speriamo di non esserlo come la #Ferrari, che poi non arr… - UEFAcom_it : La formazione della Roma contro il Feyenoord ?? #UEL - bando10_ : Contro la Roma si è visto poco ma quest'anno Szymanski del Feyenoord mi è piaciuto tanto. È in prestito e le cifre… - supremo9_ : Infortuni del tucu in #EuropaLeague quest’anno: 0 Infortuni #Dybala in EL: 2 Chiedete scusa a Simone Inzaghi.??… -