Feyenoord-Roma 1-0, Mancini: “Partita combattuta, al ritorno bisognerà fare di più” (Di giovedì 13 aprile 2023) “La Partita è stata combattuta. A parte i primi dodici minuti del secondo tempo, abbiamo tenuto bene il campo. Siamo sereni e uniti, vogliamo ribaltare la situazione“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Gianluca Mancini, dopo la sconfitta per 1-0 della Roma contro il Feyenoord al De Kuip nell’andata dei quarti di Europa League. All’Olimpico, tra una settimana, servirà un atteggiamento diverso: “Abbiamo già fatto partite in cui siamo stati bravi ad aggredire fin da subito. È chiaro che in alcune gare non si può pressare per 90? – spiega il difensore -. Quando ci si abbassa, bisogna essere compatti e non prendere tiri in porta. Quando c’è la possibilità, dobbiamo aggredirli e al ritorno bisognerà fare di più“. Sull’errore di Pellegrini dal dischetto: ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) “Laè stata. A parte i primi dodici minuti del secondo tempo, abbiamo tenuto bene il campo. Siamo sereni e uniti, vogliamo ribaltare la situazione“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Gianluca, dopo la sconfitta per 1-0 dellacontro ilal De Kuip nell’andata dei quarti di Europa League. All’Olimpico, tra una settimana, servirà un atteggiamento diverso: “Abbiamo già fatto partite in cui siamo stati bravi ad aggredire fin da subito. È chiaro che in alcune gare non si può pressare per 90? – spiega il difensore -. Quando ci si abbassa, bisogna essere compatti e non prendere tiri in porta. Quando c’è la possibilità, dobbiamo aggredirli e aldi più“. Sull’errore di Pellegrini dal dischetto: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - angelomangiante : Sconfitta immeritata. Palo di Pellegrini su rigore e traversa di Ibanez. Più gioco e conclusioni per la #Roma, due… - sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Pinto: 'Noi in pole position per #Aouar? Speriamo di non esserlo come la #Ferrari, che poi non arr… - siamo_la_Roma : ?? Testa all'#Udinese ???? Dopo la sconfitta contro il #Feyenoord ?? Fissata la ripresa degli allenamenti #ASRoma - adamabb30980074 : RT @angelomangiante: Sconfitta immeritata. Palo di Pellegrini su rigore e traversa di Ibanez. Più gioco e conclusioni per la #Roma, due so… -