Feyenoord-Roma 1-0: il tabellino (Di giovedì 13 aprile 2023) Feyenoord-Roma 1-0 (primo tempo 0-0) Marcatori: 53' Wieffer. Ammoniti: 18' Wieffer, 35' Szymanski. Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023)1-0 (primo tempo 0-0) Marcatori: 53' Wieffer. Ammoniti: 18' Wieffer, 35' Szymanski.: Bijlow; Geertruida, Trauner,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Pinto: 'Noi in pole position per #Aouar? Speriamo di non esserlo come la #Ferrari, che poi non arr… - UEFAcom_it : La formazione della Roma contro il Feyenoord ?? #UEL - fisco24_info : Europa League, Feyenoord-Roma 1-0: Wieffer firma la vittoria. Pellegrini sbaglia un rigore - massidamessina : #FeyenoordRoma #Mourinho di chi è la colpa stavolta di #Cassano, della sua giacca, di Livaja o del gioco della tua… -