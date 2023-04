Feyenoord-Roma 1-0 | i Top&Flop | Kokcu e Matic dominano in mezzo al campo | Pellegrini errore pesante

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tanto amaro in bocca per lache cade in casa delcon il punteggio di 1-0 nel match valevole come andata dei quarti di finale dell’Europa League 2023. A Rotterdam i giallorossi giocano un buon match, ma tra errori pesanti, infortuni e occasioni sprecate sotto porta, sono i padroni di casa a festeggiare. Andiamo ad eleggere, quindi, i migliori ed i peggiori in. I TOP Orkun: il regista delgioca una partita di altissimo livello. Non è lui a segnare la rete della vittoria, ma è il faro del centro. Detta i tempi, bada al sodo quando occorre. Si sapeva che il giocatore turco fosse una pedina fondamentale della squadra biancorossa, nei 90 minuti odierni lo ha confermato in lungo ed in largo. Nemanja: il serbo sta attraversando ...

